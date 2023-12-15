Российская Uncom OS официально появится в серии ноутбуков Lenovo V15 G4

Uncom OS стала первой официальной операционной системой на базе Linux, специально адаптированной для нового поколения ноутбуков Lenovo на платформе V15 G4. С 15 декабря ноутбуки Lenovo на Uncom OS доступны для приобретения в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо».

Разработчики Uncom OS провели значительную доработку ядра операционной системы, обеспечивая высокую работоспособность на новых устройствах Lenovo. Новая сборка включает актуальные версии предустановленных программ и дополнительные настройки загрузчика GRUB для сервисной зоны.

В конце декабря будет опубликован новый образ операционной системы Uncom OS, а обновления для предыдущих версий будут доступны онлайн для пользователей по всему миру.