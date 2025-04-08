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Умные устройства Sber получили «космические навыки» ко Дню космонавтики

Пользователей ждут сборник подкастов, викторина и многое другое.

Ко Дню Космонавтики SberDevices запустила серию космических активностей для пользователей умных колонок и телевизоров Sber. Среди них: подкасты, хронология первого полета человека в космос, прогноз погоды на других планетах, а также викторина.

Так, совместно с астрономом Владимиром Сурдиным вышел сборник подкастов о космосе, который включает в себя пять 15-минутных выпусков. Он доступен на умных устройствах Sber и стриминге «Звук».

12 апреля, в День Космонавтики, умные колонки Sber будут воспроизводить хронологию исторического полета в космос Юрия Гагарина, рассказывая о событиях, которые происходили 64 года назад на борту «Востока-1». В этот же день пользователи умных телевизоров Sber смогут принять участие в космической викторине об истории покорения космоса.

Кроме того, с 12 по 13 апреля колонки Sber расскажут о погоде на различных планетах Солнечной системы. Например, о температуре на темной стороне Луны, ветрах на Марсе, осадках на Юпитере.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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