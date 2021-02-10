Умные часы XIaomi Mi Watch Lite стали доступны в России

Xiaomi, готовится к приему предварительных заказов на нового представителя семейства носимых устройств на российском рынке. Умные часы Mi Watch Lite поступают в продажу вслед за запуском Mi Watch.

Mi Watch Lite – предложены в трех цветовых вариантах корпуса, а также с пятью цветами ремешков. Кроме того, 120 разнообразных циферблатов с возможностью кастомизации.

Новые умные часы Xiaomi обладают 1,4-дюймовым сенсорным TFT-дисплеем с функцией автоматической регулировки яркости. Благодаря водонепроницаемости 5 АТМ часами можно пользоваться на глубине до 50 метров. Mi Watch Lite имеют 11 режимов тренировок.

В часах также реализована функция навигации посредством GPS+GLONASS, которая вместе с набором умных датчиков дает возможность отслеживать траекторию, скорость, расстояние и сожженные калории. Помимо этого, устройство способно в реальном времени фиксировать изменения вашего сердечного пульса.

Один полный заряд Mi Watch Lite обеспечивает 9 дней стандартного режима использования или 10 часов режима интенсивной тренировки с постоянно включенным GPS, а зарядка аккумулятора до 100% займет всего два часа.

В числе других умных функций Mi Watch Lite: просмотр сообщений из мессенджеров, уведомлений, погоды и другой оперативной информации. Кроме того, с экрана часов можно управлять музыкой, воспроизводимой на подключенном смартфоне.

Предзаказы на Mi Watch Lite в России начнут приниматься с 11 февраля, в продажу новинка поступит 18 февраля по цене 4 490 рублей.