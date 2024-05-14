Умные часы Kieslect Kr2 и Ks2 теперь доступны в России

Согласно последним данным аналитиков, спрос на умные часы в России продолжает расти. В 2023 году было продано 5,8 миллиона умных часов на сумму 45,8 миллиарда рублей. Это увеличение на 82% по количеству проданных единиц и на 32% по выручке по сравнению с предыдущим годом.

Сегодня на российском рынке стали доступны две модели: Kieslect Kr2 и Kieslect Ks2. Каждая выделяется своими особенностями и возможностями.

Модель Kr2 с FHD AMOLED дисплеем диагональю 1,43 дюйма и обладает классической круглой формой. Часы защищены от влаги по стандарту IP68 и оснащены улучшенным биометрическим датчиком, способным отслеживать показатели здоровья 24/7 и более 100 спортивных режимов.

Часы Ks2 имеют квадратный 2,01-дюймовый FHD AMOLED дисплей с плавной рамкой. Они выдерживают давление воды до 3 атмосфер, а постоянный активный экран позволяет видеть прогресс во время спортивных занятий, без необходимости разблокировки экрана. Устройство автоматически распознает тренировку и начинает отслеживание показателей, даже если пользователь забыл выбрать соответствующий режим.

В России модель Kieslect Kr2 доступна по цене 6990 рублей, в то время как Ks2 можно приобрести за 7990 рублей.