Умер создатель команд Cut, Copy и Paste

В США умер Ларри Теслер, программист и создатель команд для копирования, вставки и вырезания в буфер обмена. Ему было 74 года.

Теслер начал свою работу в Кремниевой долине с начала 60-х годов. Он начинал специализироваться на интерфейсе компьютеров, чтобы ПК был удобнее для обычного пользователя.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon — Xerox (@Xerox) February 19, 2020

C 1973 по 1980 года программист работал в Xerox, а придуманные команды были использованы в 1973—1976 во время работы над языком программирования Smalltalk-76.

В 1979 году состоялась встреча Теслера со Стивом Джобсом, когда программиста попросили провести экскурсию по Xerox PARC для сотрудников Apple. Именно тогда были продемонстрированы в корпоративных компьютерах окна, всплывающее меню, иконки, вкладки и прочие уже привычные элементы. После увиденного, Стив Джобс переманил Ларри Теслера в Apple.

В Apple он проработал до 1997 года, дойдя до должности вице-президента. Он принимал активное участие в работе над множеством продуктов компании в том числе был ПК Lisa, предшественник Macintosh.

В 1997 году он ушел из Apple и создал стартап в сфере образования, недолго работал на Amazon и Yahoo, а последние годы выступал консультантом-фрилансером.