Умер создатель команд Cut, Copy и Paste

В США умер Ларри Теслер, программист и создатель команд для копирования, вставки и вырезания в буфер обмена. Ему было 74 года.
Теслер начал свою работу в Кремниевой долине с начала 60-х годов. Он начинал специализироваться на интерфейсе компьютеров, чтобы ПК был удобнее для обычного пользователя.
C 1973 по 1980 года программист работал в Xerox, а придуманные команды были использованы в 1973—1976 во время работы над языком программирования Smalltalk-76.
В 1979 году состоялась встреча Теслера со Стивом Джобсом, когда программиста попросили провести экскурсию по Xerox PARC для сотрудников Apple. Именно тогда были продемонстрированы в корпоративных компьютерах окна, всплывающее меню, иконки, вкладки и прочие уже привычные элементы. После увиденного, Стив Джобс переманил Ларри Теслера в Apple.
В Apple он проработал до 1997 года, дойдя до должности вице-президента. Он принимал активное участие в работе над множеством продуктов компании в том числе был ПК Lisa, предшественник Macintosh.
В 1997 году он ушел из Apple и создал стартап в сфере образования, недолго работал на Amazon и Yahoo, а последние годы выступал консультантом-фрилансером.
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