Учёные выяснили, что чат-боты могут сужать наш лексикон

Общение с искусственным интеллектом постепенно меняет речь человека — такой вывод сделали учёные из Института Макса Планка. Они обнаружили, что слова, часто используемые чат-ботами вроде ChatGPT, начали массово проникать в повседневную речь, особенно в подкастах и публичных выступлениях.

В исследовании проанализировали более миллиона аудио- и видеоматериалов, включая YouTube и подкасты. Учёные отметили резкий рост частотности таких слов, как «тщательный», «вникать», «быстрый», «гордиться» и «запрос» — именно они чаще всего появляются в ответах ИИ. Эти повторяющиеся паттерны, по мнению экспертов, могут свидетельствовать о формировании новой культурной среды — машинно-человеческой.

Авторы работы не называют это ни хорошим, ни плохим явлением, но предупреждают: слияние человеческой и машинной речи может привести к утрате языкового многообразия. Если нейросети продолжат доминировать в коммуникации, а люди начнут перенимать их шаблоны, это приведёт к своеобразной «петле культурной обратной связи», где ИИ и человек поочерёдно усиливают одни и те же речевые конструкции.

«Даже если человек участвует в обучении, это не гарантирует разнообразия. Если в будущем языковые модели будут обучаться на уже отфильтрованной и упрощённой речи, возникает риск краха самой системы», — говорится в исследовании.

Учёные призывают осознанно подходить к взаимодействию с ИИ и сохранять богатство человеческой речи.