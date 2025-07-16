Новости

Учёные выяснили, что чат-боты могут сужать наш лексикон

ИИ влияет на речь людей и может привести к культурной однородности, предупреждают исследователи из Германии.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 17:20

Общение с искусственным интеллектом постепенно меняет речь человека — такой вывод сделали учёные из Института Макса Планка. Они обнаружили, что слова, часто используемые чат-ботами вроде ChatGPT, начали массово проникать в повседневную речь, особенно в подкастах и публичных выступлениях.

В исследовании проанализировали более миллиона аудио- и видеоматериалов, включая YouTube и подкасты. Учёные отметили резкий рост частотности таких слов, как «тщательный», «вникать», «быстрый», «гордиться» и «запрос» — именно они чаще всего появляются в ответах ИИ. Эти повторяющиеся паттерны, по мнению экспертов, могут свидетельствовать о формировании новой культурной среды — машинно-человеческой.

Авторы работы не называют это ни хорошим, ни плохим явлением, но предупреждают: слияние человеческой и машинной речи может привести к утрате языкового многообразия. Если нейросети продолжат доминировать в коммуникации, а люди начнут перенимать их шаблоны, это приведёт к своеобразной «петле культурной обратной связи», где ИИ и человек поочерёдно усиливают одни и те же речевые конструкции.

«Даже если человек участвует в обучении, это не гарантирует разнообразия. Если в будущем языковые модели будут обучаться на уже отфильтрованной и упрощённой речи, возникает риск краха самой системы»,

— говорится в исследовании.

Учёные призывают осознанно подходить к взаимодействию с ИИ и сохранять богатство человеческой речи.

👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Google Gemini научился превращать изображения в видео со звуком
Самый умный: Илон Маск представил ИИ Grok 4 с академическими знаниями
Яндекс обновил Нейроэксперта: теперь с рассуждениями, командной работой и анализом сайтов
Perplexity запустила подписку Max за $200 в месяц. С доступом к топовым ИИ-моделям и новым продуктам
Apple рассматривает покупку ИИ-поисковика Perplexity
Skyworth выпустила в России первые в мире телевизоры с ИИ-караоке
«Блокнот» в Windows 11 научился сам писать текст с помощью ИИ
ChatGPT обновился: новые модели GPT-4.1 и mini пришли на смену GPT-4.0
Яндекс открыл поиск по советским газетам времён Великой Отечественной войны
Пользователи соцсетей массово делают из себя 3D-игрушки. Рабочий промт для ChatGPT
Китайские военные инженеры используют DeepSeek в разработке новейших самолётов
В Яндекс Маркет добавили ИИ-ассистента для поиска и сравнения товаров
Новые GPT-o4 mini и o3 оставляют скрытые водяные знаки в сгенерированных текстах
Apple убрала упоминание о доступности Apple Intelligence со своего сайта
Каждый пятый россиянин скрывает использование ИИ от руководства
Россияне начали использовать дипфейки для устройства на работу
Яндекс открыл доступ к новой нейросети YandexGPT 5 Lite
Tencent выпустила ИИ-модель Hunyuan-T1, превосходящую GPT-4.5 и DeepSeek R1
Популярный Google Ассистент официально закрывается
Создан первый в мире биокомпьютер на клетках мозга человека

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK