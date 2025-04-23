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Новые GPT-o4 mini и o3 оставляют скрытые водяные знаки в сгенерированных текстах

Их нельзя увидеть в Word, но легко обнаружить в редакторе кода.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 11:24

Исследователи, работающие над инструментами для образовательных учреждений, обнаружили, что языковые модели GPT o4-mini, o4-mini-high и o3 оставляют в текстах невидимые водяные знаки — в виде неразрывных пробелов Unicode. Символы размещаются в случайных местах текста, чаще всего рядом с датами и сокращениями, но не только.

Визуально они не отображаются в Word, Google Docs и других популярных редакторах, однако становятся видимыми в Sublime Text, Phoenix Code, VS Code и других IDE.

Отмечается, что подобные водяные знаки появляются только в длинных текстах. Это может указывать на то, что OpenAI тестирует систему скрытого отслеживания для проверки студенческих работ — особенно с учётом недавно введённого бесплатного доступа к ChatGPT для студентов.

Разработчики считают, что такой подход может упростить определение сгенерированного текста в краткосрочной перспективе, но долго система не продержится — достаточно простой утилиты, чтобы очистить текст от всех скрытых символов.

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Источник:
The GEEK
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