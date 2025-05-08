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Яндекс открыл поиск по советским газетам времён Великой Отечественной войны

Нейросети помогут найти информацию о событиях и жизни людей в газетах периода ВОВ.
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Василиса Ларина сегодня в 00:23

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Яндекс совместно с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) и рядом партнёров подготовил цифровую коллекцию советских газет за 1941–1945 годы. В неё вошли центральные, региональные, фронтовые и партизанские издания, ранее недоступные в интернете. Теперь через Поиск по архивам можно находить материалы о событиях и повседневной жизни того времени.

Электронные копии газет предоставили НЭБ, Российская государственная библиотека (РГБ), а также другие библиотеки и архивы страны. Яндекс с помощью нейросетей распознал текст на страницах, что позволило реализовать полноценный поиск — по аналогии с обычным поиском в интернете.

Всего оцифровано более 200 тысяч газетных страниц. Среди них — «Правда», «Красная звезда», «Красный флот», «За родную Волгу», «Чкаловская коммуна», «Ленинградский партизан» и другие. Пользователи могут найти упоминания о знакомых, родственниках и земляках, а также сведения о событиях того периода.

Например, в архивах можно прочитать о возобновлении работы Большого театра в 1943 году, запуске станций метро «Павелецкая» и «Новокузнецкая», передаче выставок художественных репродукций в районы Московского угольного бассейна в 1944 году или показе фильма «Эдисон» накануне Дня Победы.

В числе партнёров проекта также участвуют Центральная научная библиотека им. Н.А. Некрасова, областные библиотеки из Иркутска, Челябинска, Кирова, Архангельска, Оренбурга и других городов. Яндекс и НЭБ намерены пополнять коллекцию архивных изданий в дальнейшем.

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Источник:
Яндекс
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