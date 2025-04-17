Россияне начали использовать дипфейки для устройства на работу

HONOR провела исследование о влиянии дипфейков (поддельных видео с использованием искусственного интеллекта) на рынок труда и процессы найма. Его приурочили к внедрению технологии определения дипфейков в смартфоны серии Magic 7.

По данным опроса, 81,5% респондентов готовы переложить на искусственный интеллект стрессовые задачи. Причём 22,7% сообщили, что не прочь доверить ИИ даже прохождение собеседования, а 1,1% опрошенных признались в создании дипфейков.

По словам Дарьи Барковой, HR-профайлера и предпринимателя IT-рекрутингового агентства Unicorn Search, дипфейки и другие ИИ-инструменты подрывают доверие к результатам найма. Видеособеседования с шаблонными вопросами становятся легко преодолимыми, а значит — менее эффективными. В будущем, по её мнению, будут востребованы форматы, ориентированные на живое взаимодействие, способность к адаптации в реальном времени и реакцию кандидата на нестандартные ситуации.

Проблему подтвердила и Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах. Она отметила, что случаи использования дипфейков на интервью пока редки, но подобные попытки уже фиксируются. В связи с этим компаниям рекомендуется уделять больше внимания предварительным проверкам, а также быть внимательнее к деталям во время онлайн-интервью — от качества видео до особенностей речи кандидата.

Эксперты сходятся во мнении, что развитие цифровых технологий вынудит работодателей пересматривать подходы к найму. Им предстоит искать новые способы подтверждения личности и подлинности видео во время онлайн-собеседований.