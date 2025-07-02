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Perplexity запустила подписку Max за $200 в месяц. С доступом к топовым ИИ-моделям и новым продуктам

Perplexity запустила подписку Max за $200 в месяц с доступом к GPT-4o и Claude Opus 4.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 22:31

Команда Perplexity представила новый тариф Max стоимостью $200 в месяц. Подписка ориентирована на профессиональных пользователей и предлагает расширенные возможности, включая ранний доступ к экспериментальным продуктам и работу с передовыми ИИ-моделями.

Владельцы подписки получают «неограниченный» доступ к Perplexity Labs, а также возможность первыми протестировать новые разработки компании, включая ИИ-браузер Comet, анонсированный в феврале 2025 года.

В пакет также входят модели последнего поколения — GPT-4o (o3-pro) от OpenAI, Claude Opus 4 от Anthropic и другие нейросети премиум-класса. Отдельно заявлена приоритетная техническая поддержка.

Подписка уже доступна через веб и приложение Perplexity для iOS.

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Источник:
Techcrunch
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