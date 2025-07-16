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iPhone 17 Air получит титановый корпус, которого не будет даже у Pro

Новый лёгкий айфон, станет единственным таким в серии.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 14:37

Apple планирует заменить модель Plus на новый iPhone 17 Air, который выделится рекордно тонким корпусом — около 5,4 мм. И, по последним утечкам, только 17 Air из всей линейки новых айфонов получит титановый корпус.

Решение логичное: при такой толщине алюминий мог бы оказаться недостаточно прочным, что чревато новым «бендгейтом», как у iPhone 6 Plus. Тогда смартфоны гнулись в кармане, и только более жёсткий алюминий в 6s решил проблему. В iPhone 15 Pro компания уже использовала титан, чтобы снизить вес и повысить прочность.

Теперь титановый сплав, предположительно с добавлением алюминия, может появиться в iPhone 17 Air, как средство защиты сверхтонкого корпуса. Остальные модели линейки, включая Pro, по слухам, получат стандартную алюминиевую рамку.

Любительский концепт iPhone 17 Air

С точки зрения дизайна Air будет отличаться и цветами: если Pro-модели впервые в своей истории, получат яркие оттенки, Air, вероятно, останется в спокойных и сдержанных тонах. Вес устройства должен быть сопоставим с провалившемся Galaxy S25 Edge — около 160 грамм.

Ожидается, что анонс линейки iPhone 17 состоится в сентябре.

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