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Кого будут штрафовать за VPN и поиск информации в интернете, рассказали в Совфеде

Обычным пользователям бояться нечего.

В Госдуму внесли законопроект, который вводит штрафы за «умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов», в том числе с использованием VPN-сервисов. Российские власти поспешили успокоить граждан, обычных пользователей, случайно наткнувшихся на запрещённый контент, наказывать не будут.

Соавтор поправок, сенатор Артём Шейкин, пояснил, что штраф от 3 000 до 5 000 рублей для граждан предусмотрен, если экстремистские материалы распространялись, сохранялись и популяризировались. При этом факт открытия страницы не будет являться правонарушением.

По его словам, законопроект чётко указывает, что ответственность наступает только при наличии умысла. То есть если действия были осознанными и направленными на противоправную цель, например, распространение экстремистских материалов.

Шейкин уточнил, что если доступ к запрещённым ресурсам осуществляется через сервисы, которые не взаимодействуют с Роскомнадзором, то ответственность может наступить со стороны владельцев этих VPN, а не пользователя напрямую. Это при условии, что пользователь не распространяет и не использует VPN для противоправных целей.

Кроме того, россиян не будут наказывать за вход в Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«Основной акцент делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников, а не на массовое наказание рядовых пользователей»,

— сенатор Артём Шейкин.

Также сенатор уточнил, что обсуждение VPN-сервисов в блогах и соцсетях не считается рекламой и не подпадает под запрет. Кроме того, использование подобного ПО само по себе не является нарушением.

В Госдуме также заверили, что законопроект не приведёт к проверке телефонов на улицах. Документ «какие-то новые рычаги правоохранителям не даёт».

«Если человек умышленно ищет такие материалы, вряд ли он может сослаться на неграмотность. Я не знаю таких людей. Есть реестр федеральный, он открытый, в него включаются экстремистские материалы. Если кто-то начинает искать эти материалы, он должен посмотреть, что он ищет. Если он ищет экстремистские материалы, его накажут, потому что по неосторожности искать экстремистские материалы невозможно»,

— заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

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Источник:
The GEEK, РИА Новости, Подъем
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Россиян могут начать штрафовать за поиск информации в интернете
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