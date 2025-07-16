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Samsung вернула себе лидерство на мировом рынке смартфонов

Рост продаж эксперты связали с популярностью среднебюджетных моделей с ИИ-функциями.

Samsung вновь заняла лидирующую позицию на мировом рынке смартфонов во втором квартале 2025 года. К такому выводу пришли аналитики международной компании IDC.

За апрель-июнь 2025 года южнокорейский технологический гигант отгрузил 58 млн смартфонов (19,7% рынка). Это на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (53,8 млн устройств).

Рост Samsung во многом обусловлен популярностью среднебюджетных моделей Galaxy A36 и A56, которые предложили ИИ-функции по конкурентным ценам, отмечает IDC. Однако показатели Samsung за второй квартал немного ниже, чем в первом квартале 2025 года (60,6 млн отгрузок), когда была запущена серия Galaxy S25.

В пятерку лидеров также вошли:

  • Apple — 46,4 млн устройств (15,7% рынка).
  • Xiaomi — 42,5 млн устройств (14,4% рынка).
  • Vivo — 27,1 млн устройств (9,2% рынка).
  • Transsion — 25,1 млн устройств (8,5% рынка).
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Источник:
IDC
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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