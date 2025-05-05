Китайские военные инженеры используют DeepSeek в разработке новейших самолётов

ИИ-платформа DeepSeek, ранее попавшая под запрет на правительственных устройствах в США, начала использоваться китайскими военными разработчиками при создании новейших боевых самолётов. Об этом сообщил ведущий инженер Шэньянского института авиастроения Ван Юнцин в интервью государственному изданию Chinanews.com.

По его словам, команда начала применять DeepSeek для генерации новых технических решений в аэрокосмической сфере. Специалисты также исследуют потенциал больших языковых моделей (LLM) в решении сложных инженерных задач. Ван Юнцин утверждает, что система уже «предоставляет новые идеи и подходы», применимые на практике.

В марте Министерство торговли США рекомендовало запретить использование DeepSeek на всех устройствах госструктур, сославшись на риски утечки конфиденциальной информации. Эксперты в Штатах выразили обеспокоенность возможным использованием китайских ИИ-систем в военной промышленности.