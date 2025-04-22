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Apple убрала упоминание о доступности Apple Intelligence со своего сайта

Apple снова подкорректировала описание своих ИИ-сервисов. На этот раз — после претензий к прозрачности и точности формулировок.

Apple изменила описание своей нейросети Apple Intelligence на официальном сайте, убрав пометку Available now («Доступна сейчас»). На изменения обратило внимание издание The Verge.

Согласно данным веб-архива, ещё в конце марта на странице Apple Intelligence присутствовала такая формулировка. Однако после запроса Национального рекламного отдела (NAD) — организации, следящей за достоверностью рекламных материалов — компания скорректировала текст.

До и после

По мнению NAD, сноска была «недостаточно заметной» и могла ввести пользователей в заблуждение, поскольку Apple Intelligence фактически недоступна для большинства. В Apple подтвердили, что внесли изменения в соответствии с текущим статусом сервиса.

Также прекратилась трансляция рекламного ролика с ИИ-помощником Siri, в котором снималась актриса Белла Рэмси.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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