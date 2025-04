Apple убрала упоминание о доступности Apple Intelligence со своего сайта

Apple изменила описание своей нейросети Apple Intelligence на официальном сайте, убрав пометку Available now («Доступна сейчас»). На изменения обратило внимание издание The Verge.

Согласно данным веб-архива, ещё в конце марта на странице Apple Intelligence присутствовала такая формулировка. Однако после запроса Национального рекламного отдела (NAD) — организации, следящей за достоверностью рекламных материалов — компания скорректировала текст.

До и после

По мнению NAD, сноска была «недостаточно заметной» и могла ввести пользователей в заблуждение, поскольку Apple Intelligence фактически недоступна для большинства. В Apple подтвердили, что внесли изменения в соответствии с текущим статусом сервиса.

Также прекратилась трансляция рекламного ролика с ИИ-помощником Siri, в котором снималась актриса Белла Рэмси.