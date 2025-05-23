«Блокнот» в Windows 11 научился сам писать текст с помощью ИИ

Microsoft добавила в приложение «Блокнот» на Windows 11 новую ИИ-функцию — теперь пользователи могут создавать тексты с помощью встроенного чат-бота Copilot.

Для генерации текста достаточно нажать сочетание клавиш «Ctrl + Q» или щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Write» в меню Copilot. В появившемся окне нужно ввести, какой именно текст необходимо создать. Результат можно сохранить, удалить или доработать, написав уточняющие запросы.

В настоящее время данная ИИ-функция доступна лишь участникам тестовой программы Windows Insider (каналы Canary и Dev). В будущем необходимо будет наличие подписки Microsoft 365 (Personal, Family, Enterprise и Copilot Pro).

Напомним, в марте Microsoft начала тестировать новую ИИ-функцию «Summarize» («Краткое изложение») в приложении «Блокнот» в Windows 11.