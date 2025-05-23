Реклама. ГК МББ ТЕХНОЛОДЖИ КО. ЛИМИТЕД, ИНН 9909699946 erid: 2VtzqwVJGsv
Новости

«Блокнот» в Windows 11 научился сам писать текст с помощью ИИ

Для генерации используется встроенный чат-бот Copilot.

Microsoft добавила в приложение «Блокнот» на Windows 11 новую ИИ-функцию — теперь пользователи могут создавать тексты с помощью встроенного чат-бота Copilot.

Для генерации текста достаточно нажать сочетание клавиш «Ctrl + Q» или щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Write» в меню Copilot. В появившемся окне нужно ввести, какой именно текст необходимо создать. Результат можно сохранить, удалить или доработать, написав уточняющие запросы.

В настоящее время данная ИИ-функция доступна лишь участникам тестовой программы Windows Insider (каналы Canary и Dev). В будущем необходимо будет наличие подписки Microsoft 365 (Personal, Family, Enterprise и Copilot Pro).

Напомним, в марте Microsoft начала тестировать новую ИИ-функцию «Summarize» («Краткое изложение») в приложении «Блокнот» в Windows 11.

🎧 Хочешь новые наушники? Подпишись на наш Telegram-канал и участвуй в розыгрыше Anker Soundcore H30i!
Теги: 
Источник:
Microsoft
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик
Подписаться
Уведомить о
0 Комментариев
Популярные
Новые Старые
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной

«Блокнот» в Windows 11 научился сам писать текст с помощью ИИ
сегодня в 12:14
Марк Гурман назвал дату выхода умных очков Apple с ИИ-функциями
сегодня в 10:00
Marvel перенесла премьеры «Мстителей: Судный день» и «Секретные войны»
сегодня в 08:37
Анонс HONOR 400 и 400 Pro — середняки с шестилетней поддержкой обновлений Android
вчера в 14:15
Яндекс обновил «Поиск с Алисой»: теперь с рассуждениями, генерацией контента и новыми ответами
вчера в 12:56
Apple признала iPhone 7 Plus и iPhone 8 винтажными
вчера в 11:27
Продажи Яндекс Станции Стрит начнутся в М.Видео-Эльдорадо с 27 мая
вчера в 09:12
Nothing напряглась: «прозрачный» Realme Neo 7 Turbo показали на видео и постерах
вчера в 07:45
Phone был началом. Теперь — устройство новой эры
вчера в 01:36
OpenAI купила компанию Джони Айва, чтобы разрабатывать устройства с ИИ
вчера в 00:53

Обзоры на The GEEK