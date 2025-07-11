Google Gemini научился превращать изображения в видео со звуком

Чат-бот Gemini от Google теперь может превращать обычные фотографии в короткие 8-секундные видео со звуком с помощью модели Veo 3.

Чтобы оживить изображение, достаточно загрузить его, выбрав пункт «Видео» в меню инструментов чат-бота. После этого можно добавить описание того, что вы хотите увидеть и услышать в ролике. Результатом станет видео в формате MP4 с разрешением 720p и соотношением сторон 16:9.

Все видео, созданные с помощью этой функции, будут иметь видимый водяной знак, который покажет, что ролик создан нейросетью. Кроме того, будет добавлен невидимый цифровой водяной знак SynthID.

Новый ИИ-генератор доступен пользователям с подпиской Google AI Ultra и AI Pro.