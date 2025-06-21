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Apple рассматривает покупку ИИ-поисковика Perplexity

Компания также думает об интеграции поисковика в Safari и Siri.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 15:01

Apple обсуждает возможность приобретения стартапа Perplexity AI — поисковика с искусственным интеллектом. Переговоры находятся на ранней стадии: с самой Perplexity пока не контактировали. В обсуждениях участвуют топ-менеджеры Apple, включая Эдди Кью и Адриана Перика.

Также рассматривается вариант сотрудничества без покупки — с интеграцией Perplexity в Safari и Siri.

Perplexity недавно привлекла $500 млн при оценке $14 млрд. Если сделка состоится, это может стать крупнейшим приобретением Apple.

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Источник:
bloomberg
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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