Apple рассматривает покупку ИИ-поисковика Perplexity

Apple обсуждает возможность приобретения стартапа Perplexity AI — поисковика с искусственным интеллектом. Переговоры находятся на ранней стадии: с самой Perplexity пока не контактировали. В обсуждениях участвуют топ-менеджеры Apple, включая Эдди Кью и Адриана Перика.

Также рассматривается вариант сотрудничества без покупки — с интеграцией Perplexity в Safari и Siri.

Perplexity недавно привлекла $500 млн при оценке $14 млрд. Если сделка состоится, это может стать крупнейшим приобретением Apple.