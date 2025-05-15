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ChatGPT обновился: новые модели GPT-4.1 и mini пришли на смену GPT-4.0

OpenAI внедрила новые языковые модели GPT-4.1 и GPT-4.1 mini в ChatGPT. Обновление доступно пользователям Plus, Pro, Team и бесплатной версии.
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Валентин Снежин сегодня в 08:47

OpenAI объявила о запуске новых языковых моделей GPT-4.1 и GPT-4.1 mini в сервисе ChatGPT. Об этом стало известно из сообщения компании, опубликованного 14 мая в X.

GPT-4.1 ориентирована на пользователей, которым необходим помощник для программирования и работы с кодом. Она отличается более высокой скоростью выполнения задач и улучшенной точностью при следовании инструкциям по сравнению с GPT-4o.

Доступ к GPT-4.1 уже открыт для пользователей тарифов ChatGPT Plus, Pro и Team. Одновременно с этим OpenAI запустила версию GPT-4.1 mini. Она пришла на смену GPT-4.0 mini и теперь используется в бесплатной версии сервиса, а также доступна для платных пользователей.

Модели GPT-4.1 и GPT-4.1 mini впервые были представлены в апреле 2025 года, но тогда использовались только через API. Запуск вызвал критику со стороны исследовательского сообщества, поскольку OpenAI не опубликовала отчёт о безопасности новых моделей. Это вызвало обеспокоенность в вопросах прозрачности.

Руководитель отдела безопасности OpenAI Йоханнес Хайдеке отметил, что GPT-4.1 не содержит новых модальностей и не превосходит GPT-4o по интеллекту. Однако вопросы её безопасности, по его словам, остаются значимыми, пусть и отличаются от вызовов, связанных с будущими мультимодальными моделями.

Компания также пообещала повысить прозрачность и начать публиковать результаты внутренних тестов безопасности. Эти данные будут размещаться на специальном ресурсе Safety Evaluations Hub, созданном OpenAI.

Выход GPT-4.1 происходит на фоне роста интереса к AI-инструментам для разработчиков. По данным СМИ, OpenAI близка к покупке стартапа Windsurf, разрабатывающего инструменты для программистов, за три миллиарда долларов.

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Теги: 
Источник:
TechCrunch
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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