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Каждый пятый россиянин скрывает использование ИИ от руководства

Искусственный интеллект всё активнее используется в рабочей среде, однако далеко не все готовы об этом открыто говорить.
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Вадим Майков сегодня в 09:29

Согласно опросу компании HONOR, 56,6% россиян уже применяют искусственный интеллект в работе, а 9,6% делают это ежедневно. При этом 21% респондентов признались, что предпочитают не сообщать руководству о том, что пользуются AI.

Особенно активно AI используют для делегирования стрессовых задач, общения с клиентами, подготовки к собеседованиям и креативных задач. Более половины опрошенных стали применять AI чаще, чем год назад, а почти 20% сообщили о росте дохода благодаря его использованию.

43% применяют AI для ускорения рабочих процессов, 40% — чтобы компенсировать нехватку навыков, а 32% — для автоматизации рутинных задач. 30% респондентов стали тратить меньше времени на работу, 21% — принимать более креативные решения.

Однако распространение AI вызывает и опасения: 41% боятся утечек данных, 31% ожидают появления жёсткого регулирования. Кроме того, часть руководителей (11%) считает использование AI признаком профессиональной деградации.

Исследование провела компания HONOR в марте 2025 года среди более чем 3600 россиян из 12 крупных городов.

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Источник:
The GEEK
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