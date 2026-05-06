Apple выплатит $250 млн владельцам iPhone 16 за отсутствие обещанных ИИ-функций | The GEEK
Пользователи подали коллективный иск из-за отсутствия на смартфонах анонсированных функций Apple Intelligence.
Apple согласилась выплатить 250 млн долларов в рамках урегулирования коллективного иска в США. Пользователи пожаловались на то, что заявленные сроки запуска функций Apple Intelligence на iPhone не были соблюдены.

По словам исцов, Apple вводила покупателей в заблуждение, обещая доступность Apple Intelligence на смартфонах линейки iPhone 16. В частности, компания активно рекламировала ИИ-функции после презентации WWDC 2024, создавая ожидание их скорого появления в новых устройствах. Однако значительная их часть была либо выпущена с задержкой, либо не представлена до сих пор, включая умную Siri.

Согласно условиям соглашения, пользователи из США, купившие iPhone в период с 10 июня 2024 года по 29 марта 2025 года, смогут получить компенсации в размере от $25 до $95 в зависимости от количества заявок и других факторов. Речь идет о владельцах следующих устройств:

  • iPhone 15 Pro и 15 Pro Max;
  • iPhone 16, 16e, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max.

Соглашение уже получило предварительное судебное одобрение, а уведомления для пользователей начнут рассылать в ближайшие недели.

