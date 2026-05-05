RingConn открыла предзаказ на умное кольцо Gen 3 с виброуведомлениями

RingConn открыла предзаказ на умное кольцо RingConn Gen 3. На сайте производителя устройство предлагается по цене $385 вместо обычных $428.

В списке нововведений указаны функция мониторинга и анализа состояния сердечно-сосудистой системы, умные виброуведомления, сенсоры нового поколения, до 14 дней автономной работы и универсальный зарядный кейс.

RingConn Gen 3 доступно в нескольких цветах. Среди вариантов на сайте указаны Future Silver, Brushed Silver и Brushed Rose Gold. Некоторые расцветки отмечены как новые.

RingConn Gen 3 относится к категории умных колец для мониторинга здоровья и активности. Такие устройства обычно используют как более компактную альтернативу фитнес-браслетам и смарт-часам, особенно для отслеживания сна, восстановления и базовых показателей организма.