OpenAI представила GPT-5.5 Instant как новую модель по умолчанию в ChatGPT

GPT-5.5 Instant заменит GPT-5.3 Instant в качестве стандартной модели. При этом платные пользователи смогут продолжать использовать GPT-5.3 Instant ещё три месяца через настройки моделей, после чего старая версия будет выведена из ChatGPT.

По данным OpenAI, во внутренних тестах GPT-5.5 Instant показала заметный рост точности. В запросах на темы медицины, права и финансов модель давала на 52,5% меньше галлюцинированных утверждений по сравнению с GPT-5.3 Instant. В сложных диалогах, которые пользователи ранее отмечали из-за фактических ошибок, число неточных утверждений снизилось на 37,3%.

OpenAI также заявляет, что GPT-5.5 Instant лучше справляется с повседневными задачами. Среди улучшений указаны анализ загруженных фотографий и изображений, ответы на вопросы по математике, науке, технологиям и инженерии, а также более точное решение, когда нужно использовать веб-поиск.

В компании отмечают, что ответы модели стали более краткими и точными. GPT-5.5 Instant должна задавать меньше лишних уточняющих вопросов, лучше использовать контекст и реже добавлять элементы, которые мешают восприятию ответа, включая неуместные эмодзи.