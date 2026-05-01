iPhone, Pixel и Samsung не под запретом. Разбор нового постановления

Ограничение может затронуть терминалы Starlink, но не распространяется на смартфоны.
Правительство РФ ввело временный запрет на ввоз радиоэлектронных средств, предназначенных для приёма и передачи сигнала от иностранных спутников связи.

Под ограничение попадает оборудование, которое работает с космическими объектами связи иностранных государств и не имеет решения Государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот. По формулировке постановления под запрет могут подпадать терминалы Starlink.

Запрет вступает в силу 1 мая 2026 года и будет действовать шесть месяцев.

После публикации документа в сети начали распространяться сообщения, что ограничения якобы касаются iPhone, Google Pixel и смартфонов Samsung. Однако в перечне оборудования, указанном в постановлении, смартфонов нет.

Смартфоны классифицируются по другому коду товарной номенклатуры, поэтому под действие этого запрета не попадают.

