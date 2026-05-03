Pura 90 Pro стал самым успешным запуском Huawei за последние годы

Huawei зафиксировала высокий спрос на флагманский смартфон Pura 90 Pro сразу после старта продаж. По данным компании, новинка в первый день разошлась на 175% лучше по сравнению с Pura 80 Pro.

Если сравнивать с более ранней моделью Pura 70 Pro, рост достигает 225%. При этом точные объёмы продаж Huawei не раскрывает.

Pura 90 Pro получил обновлённый дизайн с градиентными вариантами корпуса и новую аппаратную платформу. Смартфон работает на чипе Kirin 9030S и системе HarmonyOS 6.1. Производительность, по заявлению компании, выросла примерно на 25%.

Также устройство оснащено аккумулятором на 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт по проводу и 50 Вт без проводов. Отдельный акцент сделан на камере, которая получила ряд улучшений по сравнению с предыдущими поколениями.

Резкий рост продаж может говорить о восстановлении интереса к флагманам Huawei на домашнем рынке, где компания активно усиливает позиции за счёт собственных технологий и экосистемы.