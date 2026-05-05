Apple «урежет» iPhone 18 и перенесет его выход на 2027 год

Apple окончательно приняла решение перенести выход базового iPhone 18 с осени 2026 года на весну 2027-го. Об этом рассказал инсайдер Fixed Focus Digital.

Таким образом, на осенней презентации в этом году купертиновцы представят флагманские iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а также первый складной iPhone Ultra/Fold.

Информатор также добавил, что характеристики iPhone 18 будут приближены к iPhone 18e, который также дебютирует весной 2027 года. Такое решение связано с оптимизацией затрат и стремлением не создавать внутреннюю конкуренцию флагманским «прошкам».

По его словам, многие комплектующие для iPhone 18 и iPhone 18e разрабатываются параллельно. Они будут частично взаимозаменяемыми, что позволит компании упростить производство и сократить издержки.