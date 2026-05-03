Apple удалила браузер «Луна» из App Store без объяснения причин

Российский браузер «Луна» стал недоступен в App Store. Причины удаления приложения пока не раскрываются.
Российский браузер «Луна» исчез из App Store. При попытке найти приложение в магазине Apple оно больше не отображается.

Причины удаления официально не называются. Пользователи, у которых браузер уже установлен, пока могут продолжать им пользоваться.

«Луна» использовалась в том числе для доступа к российским сайтам и сервисам на iOS. Одной из особенностей приложения была встроенная поддержка сертификатов Минцифры РФ.

Браузер также часто применяли клиенты ВТБ для входа в онлайн-банк. При этом доступ к личному кабинету не привязан только к «Луне»: авторизация возможна и через другие браузеры, включая Safari.

Официальных комментариев от разработчиков или Apple на момент публикации нет.

