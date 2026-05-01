Apple может сохранить стартовые цены на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Apple будет вести агрессивную ценовую политику в отношении iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с минимальным объемом памяти. Об этом пишет 9to5Mac со ссылкой на свежий отчет аналитика Джеффа Пу.

По его мнению, компания может сохранить стартовые цены на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max на прежнем уровне либо ограничиться минимальным повышением.

Такой подход выглядит примечательно на фоне роста затрат на производство, вызванного кризисом на рынке памяти. Например, китайские производители смартфонов вовсю повышают цены на свои устройства.

9to5Mac предполагает, что стартовая цена iPhone 18 Pro может составить $1099, а iPhone 18 Pro Max — $1199. Не исключается, что Apple компенсирует издержки ростом цен на версии с большим объемом памяти.