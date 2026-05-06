Топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире в первом квартале 2026 года
Топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире в первом квартале 2026 года

В рейтинг вошли только три производителя, а лидер в одиночку занял 6% всего рынка смартфонов.
Редакция The GEEK сегодня в 09:28
За январь-март 2026 года самым продаваемым смартфоном в мире стал iPhone 17. На него пришлось 6% всех глобальных поставок за квартал, следует из нового отчета исследовательской организации Counterpoint Research.

Второе и третье места заняли iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro. Таким образом, Apple полностью «захватила» первую тройку мирового рейтинга.

В пятерку самых продаваемых смартфонов также вошли бюджетные Samsung Galaxy A07 4G и Galaxy A17 5G. Эти устройства особенно востребованы на рынках Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Ниже расположились iPhone 16, среднебюджетные Galaxy A56 и Galaxy A36, а также Galaxy A17 4G и Xiaomi Redmi A5.

В целом на десятку самых популярных моделей пришлось 25% мировых продаж смартфонов — это рекордный показатель для первого квартала. Аналитики связывают это с высоким спросом на iPhone 17 и продолжающимся кризисом памяти, который увеличил себестоимость устройств и осложнил конкуренцию в бюджетном сегменте.

По прогнозам экспертов, в 2026 году мировой рынок смартфонов может сократиться, при этом наиболее уязвимым окажется именно бюджетный сегмент. Производители уже реагируют на тенденцию, смещая фокус на более дорогие и маржинальные устройства.

