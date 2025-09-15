Apple Watch научились определять гипертонию | The GEEK
Apple Watch научились определять гипертонию

Apple включила в Apple Watch функцию Hypertension Notifications, которая предупреждает о рисках гипертонии. Она уже доступна в США и ряде стран Европы.
Валентин Снежин сегодня в 19:28

Apple включила новую функцию Hypertension Notifications на совместимых моделях Apple Watch. Она оповещает пользователей о признаках хронической гипертонии, основываясь на анализе данных с оптического датчика сердечного ритма.

Функция уже работает в США и ряде других стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Данию, Нидерланды и Гонконг. В течение сентября Apple планирует запустить её в более чем 150 странах, включая ЕС — после получения регуляторных разрешений. В России новая опция не работает, даже если сменить регион.

Как это работает

  • алгоритм анализирует реакцию сосудов на удары сердца;
  • обработка идёт в фоне в течение 30 дней;
  • уведомление приходит, если фиксируются устойчивые признаки гипертонии.

Функция прошла одобрение FDA в США и, по словам Apple, была проверена в клиническом исследовании с участием более 2 000 человек, а обучалась на данных 100 000 участников.

Hypertension Notifications станет частью обновления watchOS 26 и iOS 26, релиз которых запланирован на сегодня.

