Яндекс выпустил ТВ Станции — гибрид телевизора и умной колонки

На сегодняшней презентации Яндекс представил совершенно новые для себя устройства – ТВ Станцию и ТВ Станцию Про. С одной стороны, они представляют собой полноценные телевизоры, а с другой, имеют встроенные функции Яндекс Станции. На выбор покупателя доступно четыре диагонали — базовая ТВ Станция с диагоналями 43 и 50 дюймов и более продвинутая версия ТВ Станция Про — с диагоналями 55 и 65 дюймов.

Обе модели поддерживают разрешение 4К и работают под управлением фирменной ОС Яндекс ТВ. За работу отвечает четырёхъядерный процессор, который обеспечивает яркое отображение изображение. Также есть поддержка технологии HDR и MEMC.

По словам разработчиков, ТВ Станция оснащена технологией локального затемнения Local Dimming. Она отключает часть светодиодов в подсветке для передачи более глубокого черного цвета.

ТВ Станция получила четыре динамика общей мощностью 34 Вт и подсветку Direct LED с функцией Local Dimming. Продвинутая версия ТВ Станция Про оснащается QLED-экраном с антибликовым покрытием, тонким корпусом в 3,7 см и шестью динамиками общей мощностью 44 Вт, а также Edge LED. По словам Яндекса, встроенные динамики позволяют слушать музыку в высоком качестве и смотреть фильмы с объёмным звуком.

За разработку акустики отвечала команда, которая создаёт Яндекс Станции. Они максимально изолировали динамики и микрофоны в корпусе, чтобы устранить влияние вибраций и резонансов.

Самой интересной особенностью является возможность управлять телевизором без пульта, благодаря технологии распознавания голоса Far-field. С её помощью пользователь ТВ Станции может переключать голосом каналы, изменять громкость запрашивать фильмы, добавлять субтитры или переключать тв-каналы. При этом команды воспринимаются без ключевого слова “Алиса”. Например, телевизор поймет, что нужно переключить канал, если сказать “Дальше” и “Тише”, если требуется сделать громкость устройства тише.

ТВ Станция и ТВ Станция Про будет воспринимать команды для Алисы, даже если экран устройства выключен. Можно узнать погоду, попросить включить свет и многое другое. Весь базовый функционал Станции доступен прямо в телевизоре. При включенном экране ответ от Алисы может быть визуализирован. При желании, микрофон можно выключить при помощи физической кнопки. Отключение произойдёт на физическом уровне за счет размыкания контактов в плате.

Специально для ТВ Станция и ТВ Станция Про был разработан новый и интуитивно понятный интерфейс. С его помощью можно отделить детский контент от взрослого, а также запросить историю своих просмотров, попросить показать любимые фильмы или воспроизвести фильм с того места, где была остановка просмотра. Всё управление доступно при помощи голоса. Также устройство научили искать фильмы в различных онлайн-кинотеатрах, а не только в КиноПоиске.

Стоимость Яндекс ТВ Станция на 43 дюйма составляет 44 990 рублей, а с диагональю 50 дюймов обойдётся покупателю в 49 990 рублей. Цена ТВ Станции Про с диагональю 55 и 65 дюймов — 74 990 и 99 990 рублей соответственно. При оформлении предзаказа каждый покупатель получает бесплатно подписку Плюс на 12 или на 30 месяцев в зависимости от выбранной модели.