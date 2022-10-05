Турция предложит пользоваться платёжной системой Troy вместо «Мир»

Российским туристам в Турции могут предложить использовать местную платёжную систему Troy. Она станет альтернативной «Мир», которая перестала работать во многих странах. Об этом пишет турецкое издание Aydinlik.

Сейчас ЦБ России и Турции ведут переговоры по данному вопросу. Система Troy контролируется Турцией, поэтому у США остаётся меньше рычагов для давления. Предположительно, системой смогут воспользоваться российские туристы для оплаты покупок и услуг в Турции.

Напомним, что в сентябре Минфин США пригрозил санкциями странам, которые обслуживают карты «Мир». Многие банки Турции и некоторые банки других стран отключили поддержку российских карт. На этом фоне президент Турции Реджеп Эрдоган поручил разработать альтернативу платёжной системы «Мир» для работы в Турции.

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