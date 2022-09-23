Эрдоган поручил министрам разработать с Москвой альтернативу системы «Мир»

Президент Турции Реджеп Эрдоган поручил министрам разработать совместно с российскими коллегами альтернативы платёжной системе «Мир». Обсуждения по теме пройдут сегодня, передаёт телеканал A Haber.

Также сегодня могут объявить о следующем статусе работы системы «Мир» в Турции. По сообщению специалистов технической поддержки Тинькофф, их карты с системой «Мир» всё ещё принимают VAKIFBANK, T.C. Ziraat Bankasi A.S. и Halkbank.

Также сегодня стало известно, что платёжная система Узбекистана UZCARD временно остановила приём карт «Мир» из-за «проведения технических процедур». Продолжают работу только кобейджинговые карты UZCARD — «Мир».

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!