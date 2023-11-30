Трилогия ремастеров GTA выйдет на Android и iOS, но есть нюанс

Rockstar Games представит мобильные версии игр переизданной трилогии Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Они будут доступны для подписчиков Netflix.

14 декабря пользователи без дополнительной платы получат доступ к скачиванию обновленных GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas через App Store, Google Play и мобильное приложение Netflix.

Сейчас в Netflix более 80 мобильных игр. Стратегия стримингового гиганта заключается в том, чтобы пополнять свой сервис подобным контентом, чтобы повысить его общую ценность для потребителей.