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Трилогия ремастеров GTA выйдет на Android и iOS, но есть нюанс

Rockstar Games представит мобильные версии игр переизданной трилогии Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Они будут доступны для подписчиков Netflix.

14 декабря пользователи без дополнительной платы получат доступ к скачиванию обновленных GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas через App Store, Google Play и мобильное приложение Netflix.

Сейчас в Netflix более 80 мобильных игр. Стратегия стримингового гиганта заключается в том, чтобы пополнять свой сервис подобным контентом, чтобы повысить его общую ценность для потребителей.

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Источник:
Variety
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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