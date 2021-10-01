Трилогия GTA засветилась в базе корейского регулятора

Каждый день всё больше слухов появляется о переиздании GTA 3, Vice City и San Andreas. В этот раз упоминание игры Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition появилось в базе корейского регулятора GRAC. Неанонсированный сборник GTA получил рейтинг «от 18 лет», чего и следовало ожидать.

Ранние слухи говорят о том, что трилогия получит новую графику и изменения в игровом процессе. Каких-либо других данных больше нет. Возможно, главных героев GTA 3 и Vice City научат плавать, а игровая физика будет на уровне GTA IV или GTA V.

Выход обновлённых частей GTA ожидается в ноябре. Изначально, проект должен был выйти в октябре, но по каким-то причинам его релиз сдвинули на месяц.