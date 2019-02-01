Три вида iPhone SE могут выйти в 2021 году

Apple может изменить концепцию проведения презентаций смартфонов на два раза в год. В первой половине года будут выпускаться более доступные модели iPhone, а уже осенью появляться флагманские решения.

Новая информация от инсайдеров говорит, что весной 2021 года Apple представит три новых iPhone SE. Первая модель получит 5,5-дюймовый дисплей и стандартную кнопку со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID. Вторая модель обзаведётся двойной камерой и сканер Touch ID, но уже в самом дисплеи. И наконец третья модель с 6,1-дюймовым дисплеем и встроенным Touch ID в боковую кнопку. Все три смартфона будут работать на мощном процессоре A14 Bionic, который используется во всей линейки iPhone 11.

Пока слухами активно обрастает модель с 6,1-дюймовым дисплеем, внешне будет напоминать iPhone 11. Ценник на новую линейку iPhone SE не должен будет превышать $500.

Пока Apple готовится к презентации iPhone 12, которая может пройти 12 сентября.