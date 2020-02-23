Total War: Troy в день выхода будет бесплатной

SEGA выпустила на официальном YouTube канале новый трейлер посвященный к выходу стратегии Total War: Troy. В ролике показаны фрагменты сюжета, а также демонстрация сражений.

Выход Total War: Troy запланирован на 13 августа текущего года. Примечательно, что в день выхода игры в Epic Games Store, она будет доступна для бесплатной загрузки первые 24 часа.

Но вот в Steam стратегия появится только через год, из-за желания разработчиков привлечь новую аудиторию, а также получить дополнительное финансирование.