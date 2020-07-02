Sega выпустила миниатюрный аркадный автомат
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Sega выпустила миниатюрный аркадный автомат

Sega продолжает удивлять любителей игр, выпустив необычный миниатюрный аркадный автомат с предустановленными играми. Ожидается, что их будет около трех десятков. Astro City Mini является не чем иным, как уменьшенной версией оригинального автомата Astro City, который был популярен в 90-х годах прошлого века.

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Что касается миниатюрной копии игрового автомата, то консоль получила HDMI-разъем, два порта USB-A, Micro USB-разъем, а также стандартный 3,5 мм разъем для подключения наушников. А вот касаемо питания устройства, то вряд ли в комплект будет входить встроенная батарея. Значит питаться аппарат будет от сети. Также стоит упомянуть модернизированный стик, что сделает навигацию наиболее комфортной.

Если говорить о контенте, то по предварительным данным здесь будут установлены 36 игр. Кстати, некоторая часть уже известна, а это:

  • Alien Syndrome
  • Alien Storm
  • Golden Axe
  • Golden Axe: Revenge of Death Adder
  • Columns II
  • Dark Edge
  • Tant R
  • Virtua Fighter
  • Fantasy Zone
  • Altered Beast
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Что касается старта продаж, то Astro City Mini выйдет в Японии до конца нынешнего года. Стоимость устройства составляет приблизительно 8 500 рублей. Кстати, о появлении игрового автомата в других странах пока не говорится. Как мы знаем, это не первое подобное устройство от Sega. Немногим ранее производитель выпустил Sega Mega Drive Mini, а также Game Gear Micro, появление которой ожидается этой осенью.

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