SEGA готовит новую игру про Соника. Опубликован тизер

Компания SEGA провела стрим, где показала первый тизер нового проекта, который приурочен к 30-летию Соника. В ролике показали, как синий ёж мчится через лес.

Проект пока находится на ранней стадии — у него нет даже подзаголовка. Однако выпуск ожидается в 2022 году, так что работа наверняка идёт.

Помимо этого, разработчики анонсировали переиздание Sonic Colors с подзаголовком Ultimate, которое выйдет 7 сентября этого года. После этого выйдет сборник первых игр под названием Sonic Origins, куда войдут Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles и Sonic CD.

Наконец, был показан трейлер Sonic Colors: Rise of the Wisps — двухсерийного короткометражного фильма по мотивам Colors. А ещё в разработке находится шоу для Netflix — Sonic Prime.

Однако даты выхода новинок пока не сообщаются.

