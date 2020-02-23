Sega выпустила консоль в миниатюрном корпусе Game Gear Micro

Многие производители начали возвращаться в прошлое и выпускать гаджеты, которые были популярны в то время. Sega пошла еще дальше. В этом году празднует юбилей – 60 лет. И в честь этого события решила выпустить портативную игровую консоль Game Gear. Но дело в том, что 30 лет назад, когда она появилась на прилавках, она не принесла успеха производителю. Более того, она стала провальной, ведь конкуренцию GameBoy от Nintendo она не смогла составить.

И вот, через 20 лет на рынок выходит модернизированная игровая мини-консоль Game Gear Micro. Этот девайс не имеет слота под сменные картриджи: запускать можно лишь то, что производитель вшил в консоль. Всего доступно 4 игры и одна из них, как нетрудно догадаться – «Соник», символ производителя. Ожидается, что на рынке появятся приставки в двух цветовых исполнениях: синем и черном.

Если сравнить игровые приставки, разделенные тридцатью годами, то разницы практически нет, лишь размеры в размерах корпуса есть незначительные изменения. А так, для управления в игре служат все та же крестовина и пара кнопок. Если верить прогнозам, то дальше Японии эта приставка вряд ли выйдет, ведь ее основное предназначение – фанаты и коллекционеры.

Тем же, кто все-таки принял для себя решение немного понастольгировать и поиграть в некогда любимые игры, придется раскошелиться на 4980 йен, что в переводе на рубли составляет 3 тыс. рублей. Ожидается, что в продаже Game Gear Micro появится уже 6 октября.