Sega представила консоль Mega Drive Mini 2 с 50 играми

Компания Sega анонсировала для японского рынка игровую консоль Mega Drive Mini 2. Внешним видом она полностью повторяет Mega Drive 2, которая вышла в 1993 году, но в более компактном исполнении.
Приставка подключается к телевизору по HDMI и поддерживает разрешение 480p или 720p. Механизмы открытия гнезда для картриджа и кнопки RESET, полностью повторяют оригинальную Mega Drive 2.
В консоли уже есть 50 игр, большинство из которых знакомы владельцам Mega CD и Mega Drive, хотя есть и «эксклюзивы». Список игр выглядит так:
- Silpheed
- Shining Force CD
- Sonic the Hedgehog CD
- Mansion of Hidden Souls
- Popful Mail
- Virtua Racing
- Bonanza Bros.
- Shining in the Darkness
- Thunder Force IV (Lightening Force: Quest for the Darkstar)
- Magical Taruruuto-kun
- Fantasy Zone
Продажи Mega Drive Mini 2 начнутся в Японии с 27 октября по цене 9980 йен (около 5000 рублей).
Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!
Комментарии