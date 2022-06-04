Sega представила консоль Mega Drive Mini 2 с 50 играми

Компания Sega анонсировала для японского рынка игровую консоль Mega Drive Mini 2. Внешним видом она полностью повторяет Mega Drive 2, которая вышла в 1993 году, но в более компактном исполнении.

Габариты приставки: 120,8×116,5×32,3 мм

Приставка подключается к телевизору по HDMI и поддерживает разрешение 480p или 720p. Механизмы открытия гнезда для картриджа и кнопки RESET, полностью повторяют оригинальную Mega Drive 2.

В консоли уже есть 50 игр, большинство из которых знакомы владельцам Mega CD и Mega Drive, хотя есть и «эксклюзивы». Список игр выглядит так:

Silpheed

Shining Force CD

Sonic the Hedgehog CD

Mansion of Hidden Souls

Popful Mail

Virtua Racing

Bonanza Bros.

Shining in the Darkness

Thunder Force IV (Lightening Force: Quest for the Darkstar)

Magical Taruruuto-kun

Fantasy Zone

Продажи Mega Drive Mini 2 начнутся в Японии с 27 октября по цене 9980 йен (около 5000 рублей).

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