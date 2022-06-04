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Новости

Sega представила консоль Mega Drive Mini 2 с 50 играми

Компания Sega анонсировала для японского рынка игровую консоль Mega Drive Mini 2. Внешним видом она полностью повторяет Mega Drive 2, которая вышла в 1993 году, но в более компактном исполнении.

Габариты приставки: 120,8×116,5×32,3 мм

Приставка подключается к телевизору по HDMI и поддерживает разрешение 480p или 720p. Механизмы открытия гнезда для картриджа и кнопки RESET, полностью повторяют оригинальную Mega Drive 2.

В консоли уже есть 50 игр, большинство из которых знакомы владельцам Mega CD и Mega Drive, хотя есть и «эксклюзивы». Список игр выглядит так:

  • Silpheed
  • Shining Force CD
  • Sonic the Hedgehog CD
  • Mansion of Hidden Souls
  • Popful Mail
  • Virtua Racing
  • Bonanza Bros.
  • Shining in the Darkness
  • Thunder Force IV (Lightening Force: Quest for the Darkstar)
  • Magical Taruruuto-kun
  • Fantasy Zone

Продажи Mega Drive Mini 2 начнутся в Японии с 27 октября по цене 9980 йен (около 5000 рублей).

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Источник:
Sega

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