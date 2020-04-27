Total War: Shogun 2 стала временно бесплатной
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Новости

Total War: Shogun 2 стала временно бесплатной

Популярную стратегию Total War: Shogun 2 сейчас раздают бесплатно в Steam. Таким образом студия Creative Assembly совместно с SEGA решили выразить благодарностям игрокам, которые соблюдают режим самоизоляции и все необходимые меры из-за пандемии.

Загрузить Total War: Shogun 2 бесплатно можно до 1 мая до 20:00 по МСК.

Чуть позже начнётся распродажа франшизы Total War, но лишь некоторых частей. По всей видимости старт акции начнётся после закрытия бесплатной раздачи и продлится до 4 мая.

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