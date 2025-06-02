Топ-10 самых мощных смартфонов мая по версии AnTuTu

Команда разработчиков популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных Android-смартфонов за май 2025 года. Первые три места заняли смартфоны на базе Qualcomm Snapdragon 8 Elite.
Лидером стал Red Magic 10S Pro+ (24/1024 ГБ), набравший впечатляющие 2 951 251 балл. На втором месте расположился Vivo X200 Ultra (16/1024 ГБ) с результатом 2 907 396 баллов, а на третьем — iQOO Neo 10 Pro+ (16/1024 ГБ) с 2 891 558 баллами.
В десятку также вошли:
- OnePlus Ace 5 Pro (MediaTek Dimensity 9400+, 16/1024 ГБ) — 2 886 176 баллов
- Vivo X200s (Dimensity 9400+, 16/1024 ГБ) — 2 872 437 баллов
- OPPO Find X8 Ultra Satellite Communication Edition (Snapdragon 8 Elite, 16/1024 ГБ) — 2 851 022 балла
- iQOO 13 (Snapdragon 8 Elite, 16/1024 ГБ) — 2 848 388 баллов
- Honor GT Pro (Snapdragon 8 Leading Edition, 12/256 ГБ) — 2 845 563 балла
- OPPO Find X8s+ (Dimensity 9400+, 16/1024 ГБ) — 2 817 245 баллов
- OnePlus Ace 5 Pro (Snapdragon 8 Elite, 16/1024 ГБ) — 2 748 418 баллов
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