Топ-10 самых мощных глобальных смартфонов декабря 2023 года по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали декабрьский рейтинг самых производительных глобальных Android-смартфонов за декабрь 2023 года.

Первую строчку занял iQOO 12, оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который набрал 2 086 638 баллов в AnTuTu. Следом идет Xiaomi 13 с 1 559 604 баллами на базе Snapdragon 8 Gen 2. Galaxy S23 Ultra и S23+ заняли третье и четвертое места соответственно, оба с улучшенной версией этого же чипа, но с менее высокими результатами в 1 551 689 и 1 551 358 баллов. Пятое место занимает Nubia Z50, набравший 1 542 570 баллов.

По традиции, представлен и рейтинг субфлагманов. Лидерство в рейтинге завоевал realme GT Neo5 SE (1 184 497 баллов). На второй и третьей строчке расположились POCO F5 и Redmi Note 12 Turbo с 1 131 237 и 1 128 470 баллами соответственно.