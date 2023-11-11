TON Browser анонсировали на конференции The Gateway

10 ноября в Дубае прошел первый день офлайн-конференции The Gateway, которую проводит TON Foundation. На мероприятии рассказали о планах блокчейна TON, а также анонсировали новые продукты.

Так, в 2024 году предстоит запуск TON Browser. Браузер будет построен на базе популярного движка Chromium и предложит интегрированную поддержку TON. Это позволит пользователям без труда использовать все имеющиеся сервисы TON без необходимости устанавливать дополнительные расширения или прокси-серверы.

Разработчики обещают «бесконечные возможности», однако, подробности о TON Browser пока не раскрыты.