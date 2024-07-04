Павел Дуров анонсировал выход токена Hamster Kombat на блокчейне TON

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал скорый выпуск токена мини-приложения Hamster Kombat на блокчейне TON. Он подчеркнул, что это событие познакомит сотни миллионов пользователей с преимуществами технологии блокчейн.

По словам Дурова, «Хомяк» стал интернет-феноменом и самым быстрорастущим цифровым сервисом в мире, ежедневно привлекая от 4 до 5 млн новых пользователей. С момента запуска Hamster Kombat набрал 239 млн подписчиков. Чтобы достичь 100 млн пользователей в месяц приложению потребовалось всего 73 дня.

Мини-приложение Hamster Kombat стало доступно пользователям в конце марта. В игре хомяк принимает на себя роль руководителя криптобиржи, задача игрока — развивать эту биржу, зарабатывая виртуальные деньги и увеличивая прибыль в час.

Ожидается, что разработчики выпустят свой токен, который раздадут игрокам, тем самым дав возможность вывести реальные деньги. Безусловно, из-за сообщения Дурова шанс на такой исход кратно повысился.