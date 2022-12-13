Мошенники создали поддельный сайт Fragment для кражи криптовалюты TON

После запуска площадки Fragment по продаже виртуальных номеров и красивых ников в Telegram мошенники запустили свою копию этого сервиса. Если у официального ресурса адрес fragment.com, то у фейка — fragment.quest. Об этом сообщает телеграм-канал in4security.

Поддельный сайт Fragment

Он выглядит почти как настоящий, однако многие ссылки не работают. Вместо этого, поддельный Fragment может взломать криптокошелёк TON. Для этого мошеннический сайт просит ввести секретные слова, которые дают доступ к кошельку в тех случаях, если пользователь забыл пароль или потерял доступ.

Само собой, что это сайт рассчитан исключительно на невнимательность пользователя и социальную инженерию. Ведь если передать секретные слова (которые никому передавать нельзя), тогда обвинять можно лишь самого себя.