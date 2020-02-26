TikTok опередил по скачиваниям WhatsApp

Новый отчет аналитической компании SensorTower еще раз подтвердил серьезность намерений TikTok. Если вам все еще кажется, что эта площадка для детей — значит вам срочно нужно скинуть пару десятков психологических лет.

Рейтинг показал, что в январе 2020 года TikTok и его китайская версия Douyin обогнали по количеству скачиваний мессенджер WhatsApp. Суммарно за месяц платформу для коротких видео скачали 104 миллиона раз. За все время существования приложению удалось набрать 1,82 млрд скачиваний, у WhatsApp, в свою очередь, 2 млрд пользователей.

Большим спросом TikTok обладает в странах Индии, Бразилии и США.

Кстати, многие крупные компании уже осваивают это новое пространство. Например, лицом рекламной кампании Celine стал тиктокер Ноен Эубанкс, также Dolce & Gabbana пригласили популярных тиктокеров на свой показ, а спустя пару месяцев бренд и сам завел аккаунт в TikTok.