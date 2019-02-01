Трамп отложил блокировку TikTok в США на 90 дней

Что-то изменилось в кардинальном решении президента США Дональда Трампа относительно судьбы TikTok. Два дня назад появился указ, который дает ByteDance всего 90 дней на продажу сервиса. Как говорилось ранее, президент США обеспокоен национальной безопасностью страны от сбора данных пользователей приложения TikTok. Если раньше речь шла о немедленной блокировке приложения, то сейчас уже есть некоторые поползновения в лучшую сторону.

Эта небольшая отсрочка – очередной шаг, дабы не блокировать полностью столь интересный сервис. В заявлении, выпущенном не так давно, говорится, что все-таки есть шанс исправить проблему, не прибегая к кардинальным мерам. Что подразумевается под «исправить проблему»? В данном контексте говорится об уничтожении всех данных американских пользователей, которые якобы собирал TikTok и передавал китайскому правительству.

Более того, речь даже идет о предшественнике TikTok – сервисе Musical.ly. Возможно ли это сделать за 90 дней – вопрос интересный. Тем не менее, если этого не выполнить в определенный срок, то 100 млн. американский пользователей останутся без своего любимого приложения.

Если говорить о продаже сервиса, то первым кандидатом на покупку был Microsoft. Но видимо, что-то пошло не так и сам Билл Гейтс уже не так сильно заинтересован в этой покупке. Также в качестве потенциальных покупателей назывался и Twitter. Так или иначе, ситуация с Microsoft должна разрешиться уже 15 сентября.