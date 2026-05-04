Новый геймпад стоит $100 и предлагает тачпады, гироскоп, магнитные стики и до 35 часов автономной работы.
Steam Controller поступил в продажу за $100

Valve начала продажи нового Steam Controller. Это второе поколение фирменного геймпада компании, первая версия которого вышла ещё в 2015 году.

Новая модель стала ближе к классическим контроллерам, но сохранила фирменные особенности Valve. У Steam Controller есть два тачпада с тактильной отдачей, гироскоп, который активируется при определённом хвате, а также магнитные стики нового поколения.

Valve заявляет до 35 часов автономной работы. По первым обзорам, в реальных сценариях контроллер способен работать даже дольше.

Геймпад полностью совместим со Steam и будущей Steam Machine. Также устройство получило новую систему вибрации.

Цена Steam Controller составила $100 или €100. Это заметно дороже базовых геймпадов Xbox и PlayStation, но Valve делает ставку на расширенные возможности управления и глубокую интеграцию со своей экосистемой.

